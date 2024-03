LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 175 auf 190 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bekleidungskonzern sei vielversprechend ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schweden sollten in einem schwierigen Umfeld weiter Fortschritte machen, ihre Bemühungen zur Verschlankung der Organisationsstruktur fortsetzen und ihr Produktangebot verbessern. Dies untermauere die Glaubwürdigkeit des zehnprozentigen operativen Margenziels (Ebit) für 2024./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 18:06 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

