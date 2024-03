2023 kommt BYD auf ein Ergebnis von 30,04 Milliarden CNY. Dies ist ein Plus von 80 Prozent. Das Unternehmen ging in seiner Prognose von 29 Milliarden CNY bis 31 Milliarden CNY aus. Der Markt rechnete mit 30,71 Milliarden CNY. Beim Umsatz gibt es ein Plus von 42 Prozent auf 602,3 Milliarden CNY. 2024 will BYD den Umsatz um 20 Prozent steigern. Aus Sicht ...

