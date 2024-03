Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die Aktienmärkte immer neue Höchststände markierten, machte sich an den Rentenmärkten Tristesse breit, so die Analysten der Helaba.Seit Jahresbeginn habe der Gesamtindex aller Bundesanleihen über 1 Prozent an Wert verloren. Zehnjährige Bundesanleihen hätten zweitweise sogar rund 3 Prozent nachgegeben. Im vergangenen Jahr seien die Kapitalmärkte noch im Gleichschritt nach oben marschiert, getrieben von der gemeinsamen Vorfreude auf die anstehenden Zinssenkungen im Jahr 2024. ...

