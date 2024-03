Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nach den jüngsten Notenbanken-Sitzungen mehren sich die Hinweise und Signale zur weiteren Zinspolitik, so die Börse Stuttgart.So habe die FED nach ihrer jüngsten Sitzung Zinssenkungen von bis zu 0,75% in drei Schritten bis Jahresende in Aussicht gestellt. Allerdings hänge dies vor allem an der weiteren Inflationsentwicklung ab. Diese sei im Euro-Raum bereits niedriger als in den USA, sodass Marktbeobachter davon ausgehen würden, dass die EZB ihre Leitzinsen früher als ihre US-Kollegen senken könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...