Aktuelle Entwicklungen am Goldmarkt zeigen, dass der Preis für das Edelmetall auf 2194 US-Dollar gestiegen ist, ein Plus von 0,78 % in den letzten 24 Stunden. Mit einer positiven Wochenbilanz von 1,3 % steht Gold im Fokus von Investoren und Analysten. In diesem Kontext bietet Stewart Thomson, ein renommierter Autor und Analyst, eine detaillierte Analyse der momentanen Situation und wirft einen Blick auf die Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen.Anzeige:Die Resilienz des Goldpreises (TVC:GOLD) gegenüber dem jüngsten Anstieg der Zinssätze ist ein deutliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...