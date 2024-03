Mainz (ots) -Dienstag, 09.04.Bitte Programmänderungen beachten:7.05 ZDF.reportageFamilie XXLKinder, Chaos, AbenteuerDeutschland 2023"ZDF.reportage: ZDF.reportage - Zocken bis zur Pleite" entfällt7.35 TRU StoriesGute Eltern?Kleinwuchs, na und?Deutschland 2024"Billigware Sex - Ausgebeutet für 30 Euro" entfällt7.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.00 TRU StoriesGute Eltern?Wenn Kinder Mütter werdenDeutschland 20248.20 TRU StoriesGute Eltern?Zwei Mamas und ihr KindDeutschland 2024"Nackt im Netz - Der geheime Handel mit Sexfotos" entfällt8.45 Wohne meinen TraumGestern Stall, heute WohntraumDeutschland 20249.15 Wohne meinen TraumModernität trifft NaturDeutschland 2024"Das System Pornhub - Schmutzige Geschäfte mit der Lust" um 9.00 Uhr entfällt9.50 Wohne meinen TraumGlas, Beton, Stahl Luxus mit AusblickDeutschland 2024"Ghislaine Maxwell: Sexhandel in der High Society" entfällt10.20 Luxusklasse - Amazing HotelsAbu Dhabi - Märchenschloss im WüstensandGroßbritannien 2021"Sex, Macht und Lügen - In der Politik" entfällt11.05 Luxusklasse - Amazing HotelsMadeira - Glamour auf der BlumeninselGroßbritannien 2021"Sex, Macht und Lügen - Auf Bühne und Leinwand" entfällt11.50 Luxusklasse - Amazing HotelsIsland - Style in Feuer und EisGroßbritannien 2021"Sex, Macht und Lügen - Im Sport" entfällt(weiterer Ablauf ab 12.35 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5745984