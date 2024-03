DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen verstärkt sich im Februar

Die Dynamik der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Februar verstärkt. Nach einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 0,4 Prozent, nachdem sie im Januar um 0,2 Prozent zugenommen hatte. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Kreditvergabe um 6 (Januar: minus 13) Milliarden Euro.

Systemrisikorat ESRB sieht hohes Risiko einer Marktkorrektur

Der Systemrisikorat ESRB (European Systemic Risk Board) sieht ein hohes Risiko einer Korrektur an den Finanzmärkten. "Mit Blick auf die Finanzmärkte nahm der Rat die starke Risikobereitschaft der Anleger und die hohen Asset-Bewertungen in einigen Marktsegmenten zur Kenntnis und kam zu dem Schluss, dass das Risiko ungeordneter Anpassungen an den Finanzmärkten nach wie vor schwerwiegend ist", heißt es in einer Mitteilung nach der jüngsten Sitzung des Gremiums. Marktkorrekturen könnten durch hohe Kredit- und Liquiditätsrisiken bei den Finanzintermediären außerhalb des Bankensektors noch verstärkt werden.

Bafin behält Systemrisikopuffer für Wohnimmobilienkredite bei

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat entschieden, die Höhe des sektoralen Systemrisikopuffers für Wohnimmobilienfinanzierungen beizubehalten. Er liegt weiterhin bei 2 Prozent der risikogewichteten Aktiva, wie die Bafin mitteilte. Der Ausschuss für Finanzstabilität begrüßte diesen Beschluss.

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im März um 4.000

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich im März etwas weniger stark als erwartet erhöht. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 4.000, nachdem sie im Januar um revidiert 12.000 zugelegt hatte. Vorläufig war ein Anstieg um 11.000 gemeldet worden. Die Arbeitslosenquote blieb bei 5,9 Prozent. Erwartet worden waren ein Zuwachs an Arbeitslosen um 10.000 und eine unveränderte Quote von 5,9 Prozent.

Waller: Fed hat keine Eile mit Zinssenkungen

Die Federal Reserve hat nach Aussage von Fed-Gouverneur Christopher Weller keine Eile bei Zinssenkungen. Die jüngsten Wirtschaftsdaten "sagen mir, dass es klug ist, den Leitzins auf seinem derzeitigen restriktiven Niveau zu halten, vielleicht länger als bisher angenommen, um die Inflation auf einem nachhaltigen Kurs in Richtung 2 Prozent zu halten", sagte Waller am Mittwochabend im Economic Club of New York.

BELGIEN

März Verbraucherpreise +3,18% (Feb: +3,20%) gg Vorjahr

KANADA

Jan BIP +0,6% gg Dez

Dez BIP revidiert auf -0,1% von unverändert

