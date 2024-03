Die neueste Ausgabe der weltweit wichtigsten Wirtschaftspreise würdigt technologiebezogene Leistungen weltweit

FAIRFAX, Virginia, March 28, 2024Mit diesem neuen Stevie Awards-Programm werden die bemerkenswerten Leistungen von Einzelpersonen, Teams und Organisationen gewürdigt, die die Zukunft der Technologie in allen Branchen gestalten.





Bewerben können sich Einzelpersonen und Organisationen aus aller Welt - öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große und kleine. Mit dem Programm werden die weltweit besten Technologieexperten, Organisationen, Leistungen, Produkte und Dienstleistungen seit Anfang 2022 ausgezeichnet.

Der frühzeitige Anmeldeschluss mit reduzierten Teilnahmegebühren ist der 2. Mai. Anmeldeschluss ist der 30. Mai, Nachmeldungen werden jedoch bis zum 28. Juni gegen Zahlung einer Nachmeldegebühr angenommen. Einzelheiten zur Teilnahme finden Sie unter www.StevieAwards.com/tech .

Michael Gallagher, Gründer und Executive Chairman der Stevie Awards, äußerte sich begeistert über diesen bedeutenden Meilenstein der Stevie Awards: "Wir sind begeistert, die Eröffnung unseres neuesten Stevie Awards-Wettbewerbs, der Stevie Awards for Technology Excellence, bekanntzugeben. Wir feiern das 22-jährige Jubiläum seit der Einführung des ersten Stevie Awards-Wettbewerbs im Jahr 2002, und mit dieser Einführung wird eine lang ersehnte Vision zur Realität. Mit Kategorien, die sich von unseren bestehenden Programmen unterscheiden, bietet dieser Wettbewerb eine einzigartige Gelegenheit für Start-ups, kleine Unternehmen, Konzerne und zukunftsorientierte Einzelpersonen, ihre technologischen Errungenschaften auf einer prestigeträchtigen, globalen Bühne zu präsentieren."

Das Programm umfasst mehr als 250 Kategorien in 20 Gruppierungen der Technologiebranche, mit einer breiteren Palette von Kategorien für die Informationstechnologie. Zu den Kategoriegruppen gehören:

Technologie für Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/adtech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/adtech) Technologie für Luft- und Raumfahrttechnik (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/aerospace)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/aerospace) Technologie für die Landwirtschaft (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/AgTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/AgTech) Technologie für die Architekturbranche (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/ArchitecturalTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/ArchitecturalTech) Künstliche Intelligenz (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/A-I)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/A-I) Unterstützende Technologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/AssistiveTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/AssistiveTech) Biotechnologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/Biotech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/Biotech) Technologie für den Geschäftsbetrieb (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/BusinessTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/BusinessTech) Kommunikationstechnologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/CommTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/CommTech) Bildungstechnologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/EdTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/EdTech) Energietechnologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/EnergyTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/EnergyTech) Unterhaltungstechnologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/EntertainmentTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/EntertainmentTech) Finanztechnologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/Fintech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/Fintech) Technologie für den Regierungssektor (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/GovTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/GovTech) Grüne und saubere Technologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/GreenTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/GreenTech) Technologie im Gesundheitswesen (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/HealthTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/HealthTech) Informationstechnologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/I-T)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/I-T) Fertigungstechnologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/ManufacturingTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/ManufacturingTech) Meerestechnologie (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/MarineTech)

(https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/MarineTech) Technologie im Verkehrs- und Transportwesen (https://stevies-tech.secure-platform.com/site/page/the-awards/categories/TransportationTech)

Jedes Jahr gehen bei den Stevie Awards mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aller Art und Größe aus mehr als 70 Ländern ein. Zu den bisherigen Stevie Award-Gewinnern gehören Cisco Systems, Inc., DP DHL, EY Global Services Limited, HCLTech, IBM Corporation, LLYC, Proctor & Gamble, Samsung, Toyota, Verizon, Viettel Group und viele andere.

Jurys, die sich aus mehr als 100 Führungskräften weltweit zusammensetzen, werden die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze ermitteln. Die Gewinner werden am 7. August öffentlich bekannt gegeben und auf einer gemeinsamen Preisverleihungsgala mit den neunten jährlichen Stevie® Awards for großartige Arbeitgeber am 16. September im Marriott Marquis Hotel in New York City gefeiert.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in neun Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die Stevie Awards für Deutschland, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber, die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft, die Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice und das neueste Stevie Awards-Programm, die Stevie Awards für herausragende technologiebezogene Leistungen. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich über 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com .

