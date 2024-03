Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.03.2024

Kursziel: 48,00 EUR (zuvor: 54,00 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Avisierte starke zweite Jahreshälfte eindrucksvoll abgeliefert

Nynomic hat gestern vorläufige Finanzkennzahlen für 2023 vorgelegt, die die selbstgesetzten Ziele umsatz- und ergebnisseitig erfüllen. In Q4 konnte eine Rekord-EBIT-Marge von über 20% erzielt werden. Schon in Q1/23 hatte der Vorstand eine sukzessive Steigerung der Geschäftsdynamik in Aussicht gestellt, die ab Q2/23 sichtbar wurde und mit dem rekordträchtigen Jahresschlussquartal bestätigt worden ist.



Top Line-Guidance erfüllt: Nach vorl. Zahlen erzielte Nynomic in 2023 Konzernerlöse i.H.v. 118,0 Mio. EUR, womit der Vorstand die eigene Erwartung erfüllte (+1,0% yoy). Für Q4 impliziert dies trotz des starken Schlussquartals 2022 eine Steigerung von 4,8% yoy. In einem erneut erfolgreichen Jahresschlussspurt konnten größere Volumen- und Entwicklungsaufträge abgerechnet werden. Angetrieben durch die teilweise Fakturierung des LemnaTec-Auftrags entwickelte sich das Segment Green Tech positiv (+43,8% yoy).



EBIT-Marge >20% in Q4: Ergebnisseitig steht nach vier Quartalen ein EBIT von 15,4 Mio. EUR (9M: 8,3 Mio. EUR) zu Buche (+2,2% yoy). Mit einer resultierenden Marge von 13,1% (+0,2PP yoy) erfüllt Nynomic damit auch das eigene Ziel der EBIT-Margensteigerung und übertrifft unsere Erwartung (13,0%) leicht. Der Q4-EBIT-Beitrag von 7,1 Mio. EUR stellt fast eine Verdopplung der 9M-Marke dar und reflektiert laut Vorstand v.a. einen vorteilhaften Produktmix (u.a. Abrechnung Entwicklungsaufträge, LemnaTec-Auftrag). Weiter bekräftigt dies das enorme Margenpotenzial Nynomics, welches jüngst mit der aktualisierten Mittelfristprognose (EBIT-Marge: 16 bis 19%) konkretisiert wurde.



Umsatz- und Margenwachstum in 2024 beschleunigt: Für dieses GJ avisiert der Vorstand eine weitere Steigerung der Top Line, mindestens im einstelligen prozentualen Bereich, bei einer Fortsetzung der Margenausweitung. Dabei verweist das Management wie bereits in 2023 auf die Volatilität der Entwicklung in den jeweiligen Quartalen. Die Ausführungen im Earnings Call deuten für uns jedoch auf eine größere

Wachstumsdynamik in 2024 hin. Wir erwarten, dass der Konzern in Q1 seine Erlösbasis ggü. dem Vorjahr deutlich steigert, was auch auf den Basiseffekt des letztjährigen durch Stichtagseffekte verzerrten Q1 zurückzuführen ist. Ausgehend von dem komfortablen Auftragsbestand (31.12.23: 53,9 Mio. EUR), der sich in Q1 laut Vorstand weiter gut entwickeln wird, sollte sich in H1 ein signifikantes Wachstum ergeben. Auch für H2 ergibt sich hierdurch eine solide Visibilität für eine Top Line-Steigerung im zweistelligen Bereich. So starten bspw. die in 2023 abgerechneten Entwicklungsaufträge in die Serienauslieferung. Auch bei dem margenstarken Lösungsgeschäft rund um die Detektion von 'Fake Medicine' verzeichnet man gute Fortschritte. Insgesamt erwarten wir für 2024 unverändert ein zweistelliges Umsatzwachstum, welches durch eine größere Akquisition anorganisch weiter gesteigert werden könnte. Die erwähnten Effekte sollten trotz Integration der Nynomic-Neuzugänge art photonics und NLIR (Umsatzbeitrag 2024: ca. 5 Mio. EUR) der EBIT-Marge zu einem deutlichen Sprung auf 14,1% verhelfen.



Fazit: In 2024 dürfte Nynomic seinen Weg in Richtung Erfüllung der Mittelfrist-Ziele (Umsatz: 200 Mio. EUR; EBIT-Marge: 16 bis 19%) mit wieder beschleunigtem Wachstum fortsetzen. Mit einer durchschnittlichen Steigerung von 12% p.a. (2024-2029e) zählt Nynomic zu einem der am stärksten wachsenden Unternehmen in unserer TechCoverage. Das EV/EBIT 2024e von 11,7x reflektiert gleichzeitig nicht angemessen eine deutlich steigende Profitabilität in den Folgejahren. Zudem sind die anorganischen Wachstumspotenziale u.E. nicht angemessen reflektiert. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 48,00 EUR (zuvor: 54,00 EUR).





