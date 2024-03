Die Ölpreise sind am Donnerstag spürbar gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Mai 87,15 Dollar. Das waren 1,06 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI stieg um 1,07 Dollar auf 82,42 Dollar.Die Erdölpreise sind seit Jahresbeginn um etwas mehr als zehn Prozent gestiegen. Ausschlaggebend ist nicht zuletzt das knappe Angebot des Förderverbunds OPEC plus, der von ...

