In den Vereinigten Staaten wurde kürzlich der erste Bitcoin-ETF zugelassen. In Deutschland sind ähnliche Produkte schon seit fast vier Jahren erhältlich - nicht nur für Bitcoin. Das ETF Magazin listet sie auf.27. März 2024. MÜNCHEN (ETF Magazin). Nach jahrelangen Anläufen hat es dann doch noch geklappt: Mitte Januar genehmigte die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC die ersten ETFs, die direkt in die Kryptowährung Bitcoin investieren. Bislang verfügbare US-Bitcoin-ETFs basierten auf den Kursen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...