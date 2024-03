Coinbase Aktie erholt sich nach SEC-Schock - Bitcoin wieder über 70.000 Dollar

Mit rund 71.000 Dollar notiert der Bitcoin (USD) wieder in Reichweite seines jüngsten Allzeithochs von rund 73.800 Dollar. Ein frisches Rekordhoch liegt weiterhin in der Luft.

Die Papiere der US-amerikanischen Krypto-Plattform Coinbase können sich nach dem Rückschlag vom Vortag zunächst im europäischen Handel wieder um rund zwei Prozent auf 262 Dollar (243 Euro) etwas erholen. Bitcoin-Rekordhoch weiter in Schlagdistanz - Handelsvolumen dürfte über Ostern dünner ausfallen Wenn die traditionellen Börsenpforten über das verlängerte Osterwochenende geschlossen bleiben, könnten tendenziell niedrigere Handelsumsätze den entscheidenden Nährboden für einen neuen Höchststand liefern. Der Handel an den globalen Krypto-Handelsplätzen läuft wie gewohnt weiter. An der Wall Street bleiben die Börsenpforten am Karfreitag geschlossen. Am Mittwoch war der Kurs knapp vor der 72.000-Dollar-Marke eingeknickt. In Nähe des Rekordhochs scheint die Luft weiterhin äußerst dünn zu sein. Aktuelle Webinare: Index-Trading - Charttechnik, Fundamental-Research und das Sentiment - Mittwoch, 3. April 2024, 18:30 Uhr Die Kunst des Faktor-Optionsscheinhandels: Mit Expertentipps zum Erfolg - Mittwoch, 24 April 2024 18:00 Uhr Jetzt kostenlos anmelden!

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

