Die Rallye an den Märkten hält bereits seit Oktober 2023 an und trotzdem könnte dies erst der Beginn einer noch größeren Aufwärtsbewegung gewesen sein. Das steckt dahinter: Viele Anleger und Analysten sind sich einig, dass die Märkte inzwischen viel zu heiß gelaufen sind. Doch diese Entwicklung könnte noch für viel weiter steigende Kurse sorgen: Darum könnte die Rallye am Aktienmarkt erst noch beginnen Denn aktuell befinden sich Rekordsummen an Geldern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...