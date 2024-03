Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die USA refinanzieren sich über eine Anleihe (ISIN US91282CKE02/ WKN A3LV6X) mit 56 Milliarden US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon in Höhe von 4,25% erhalten. Dieser werde beginnend ab 15.09.2024 halbjährlich bezahlt. Diese Anleihe werde am 15.03.2027 fällig. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Moody's gebe es ein Aaa Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 28.03.2024) (28.03.2024/alc/n/a) ...

