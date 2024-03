Wien (www.fondscheck.de) - Ab Sommer 2024 unterstützt Martin Kulik als Head of Partnering und Integration das Führungsteam von Amberra, der Beteiligungs- und Company-Building-Einheit der genossenschaftlichen Finanzgruppe, so die Experten von "FONDS professionell".Kulik habe zuletzt die Strategie- und Innovationsabteilung Tabularaza der auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierten Beratung Zeb aufgebaut und verantwortet. Bei Amberra solle er seine langjährige Erfahrung in der strategischen Konzeption und im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und Ökosysteme einbringen. In seiner zukünftigen Rolle verantworte Kulik den Aufbau von Partnerschaften, insbesondere mit den Primärbanken, sowie die Integration der Near- und Beyond-Banking-Geschäftsmodelle der Amberra-Portfolio-Unternehmen in die genossenschaftliche Finanzgruppe. ...

