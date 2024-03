© Foto: Knaus Tabbert AG



Starke Nachfrage und verbesserte Lieferketten lassen das Geschäft bei Knaus Tabbert florieren. Die Aktie gibt am Donnerstag Gas und legt 8 Prozent zu. Analysten sind zuversichtlich, dass es noch weiter aufwärts geht.Der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hat seinen Gewinn in 2023 auf beeindruckende 60 Millionen Euro verdoppelt, ein Erfolg, der teilweise auf die starke Marktnachfrage und die Entspannung in den Lieferketten zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg ebenfalls signifikant und erreichte nach dem Überschreiten der Milliardenmarke im Jahr 2022 nun 1,44 Milliarden Euro im Jahr 2023. Vorstandschef Wolfgang Speck betonte die strategische Entscheidung des Vorjahres, …