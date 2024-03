EQS-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

NanoFocus AG: Vorstand begrüßt Absicht der Carl Mahr Holding GmbH zur Erhöhung des Aktienanteils



28.03.2024 / 14:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NanoFocus AG: Vorstand begrüßt Absicht der Carl Mahr Holding GmbH zur Erhöhung des Aktienanteils Oberhausen, den 28.03.2024 - Noch bis zum 8. April 2024 haben die Aktionäre der NanoFocus AG (ISIN: DE000A3H2242) die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem Preis von EUR 0,50 EUR je Aktie an die Carl Mahr Holding GmbH zur verkaufen. Der Vorstand der NanoFocus AG begrüßt die Absicht der Carl Mahr Holding GmbH ihre Beteiligung im Rahmen des freiwilligen Erwerbsangebots weiter zu erhöhen. Bereits in den vergangenen Jahren wären Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen der NanoFocus AG ohne das Engagement der Carl Mahr Holding GmbH praktisch nicht möglich gewesen. Daher ist es insbesondere vor dem Hintergrund derzeit der schwierigen wirtschaftlichen Lage der NanoFocus AG, dem geplanten Kapitalschnitt im Verhältnis 4 zu 1 und der geplanten Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht ein starkes Zeichen, dass der Ankeraktionär seine Beteiligung erhöhen will. In der Angebotsunterlage zum Erwerbsangebot wird unter anderem darauf hingewiesen, dass nach Vollzug des Erwerbsangebots durch eine Verringerung des Streubesitzes der NanoFocus-Aktien die Liquidität der NanoFocus-Aktien an den Freiverkehrsbörsen voraussichtlich weiter sinken wird. Die Ausführung von Verkaufsorders könnte daher eingeschränkt sein. Zudem könnten NanoFocus-Aktien nach einem etwaigen Delisting nicht mehr über eine Wertpapierbörse gehandelt werden. Die NanoFocus AG hat die im Bundesanzeiger veröffentlichte Angebotsunterlage auch auf ihrer Internetseite unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht. NanoFocus AG

Max-Planck-Ring 48

46049 Oberhausen

Deutschland Investor Relations Kontakt:

NanoFocus AG

Fabian Lorenz

Telefon: +49 (0) 221/29831588

E-Mail: ir@nanofocus.de Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



