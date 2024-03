Sitka Gold: Sichtbares Gold gleich im erstem Bohrloch des neuen Programms auf RC Gold!

Anzeige / Werbung

Schon die erste Erweiterungsbohrung des neuen Programms bringt ermutigende Informationen für Sitka Gold.

Sichtbares Gold im Bohrkern hat sich beim RC Goldprojekt von Sitka Gold (TSX-V:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF) im Yukon als zuverlässiger Frühindikator für die folgenden Larboranalysen bewährt. Diejenigen unter den 56 bisher ausgewerteten Bohrlöchern auf dem Projekt, die sichtbares Gold aufwiesen, lieferten später die hochgradigsten Ergebnisse. Offenbar hat Sitka Gold Corp. gleich in seinem ersten Bohrloch der neuen Saison 2024, dem 57sten, wieder getroffen, denn der Bohrkern zeigt erneut sichtbares Gold. Das ist auch deshalb besonders ermutigend, weil diese Bohrung ein Step-Out-Bohrloch des bisher besten Bohrlochs (047) auf dem Projekt ist. Bohrloch 057 ist zugleich das erste Bohrloch von bis zu 15.000 Metern Diamantbohrungen, die in diesem Jahr bei RC Gold gebohrt werden sollen.

Bohrloch 057 wurde bis in eine Tiefe von 550,2 m gebohrt und war ein Step-Out in westlicher Richtung von Bohrloch DDRCCC-23-047, das der bisher hochgradigste Abschnitt auf dem Projekt in der aktuellen südlichen Ausdehnung der Blackjack-Zone war und 219,0 m mit 1,34 g/t Gold ergab, einschließlich 124,8 m mit 2,01 g/t Gold und 55,0 m mit 3,11 g/t Gold. Bohrloch DDRCCC-24-058 (Bohrloch 058) befindet sich etwa 70 Meter nördlich von Bohrloch 57 und wird derzeit mit einer Neigung von -60 Grad und einem Azimut von 60 Grad gebohrt (siehe Abbildung 1). Bohrloch 57 wird derzeit protokolliert und geschnitten, um die Lieferung an das Untersuchungslabor vorzubereiten.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold, kommentierte: "Die Beobachtungen von sichtbarem Gold im ersten abgeschlossenen Bohrloch unserer laufenden Winter-Diamantbohrkampagne bei RC Gold bestätigt, dass die Goldmineralisierung in diesem Gebiet beständig ist. Diese Step-Out-Bohrung ausgehend von Bohrloch 47, das bisher unser bestes Bohrloch auf dem Projekt war, zeigt das reale Potenzial, eine hochgradige Goldmineralisierung südlich und südöstlich der aktuellen Blackjack-Lagerstätte zu erweitern, die noch in alle Richtungen offen ist."



Abbildung 1: Arbeitskarte mit den Standorten der Bohrlöcher auf der Goldlagerstätte Blackjack

Bohrloch DDRCCC-24-057 wurde gebohrt, um die südöstliche Erweiterung der gut mineralisierten Quarz-Monzonit-Intrusion zu erproben, die in Bohrloch DDRCCC-23-047 durchteuft wurde. Es wurden zwei breite Zonen mit Feldspat-Megakristall-Quarz-Monzonit-Intrusion (49,9 - 160,9 m und 446,6 - 509,9 m) innerhalb eines großen Pakets aus Biotitschiefer, Phyllit und Quarzit der spätproterozoischen Yusezyu-Formation (Hyland-Gruppe) durchteuft. Ein schmaler Lamprophyre-Gang wurde von 241,6 bis 243,2 m zusammen mit zahlreichen schmalen (1-2 m) Quarz-Monzonit-Gängen durchschnitten, die die Metasedimente der Yusezyu-Formation durchschneiden (siehe Abbildung 2).

Beide Intrusionen wurden von reichlich 1-2 cm dicken Quarzadern, Quarz-Arsenopyrit-Adern und überwiegend Arsenopyrit-Adern mit schmalen cm großen Serizit-Alterationshalos durchzogen.

Abbildung 2: Querschnitte der Bohrungen DDRCCC-24-047 und DDRCCC-24-057.

Die Hauptziele der Bohrungen in diesem Jahr werden darin bestehen, die Ziele innerhalb des Intrusionskomplexes Clear Creek, der derzeit die Goldlagerstätten Blackjack und Eiger - die beide in alle Richtungen offen sind - sowie die Saddle-Zone (siehe Abbildung 3) beherbergt, zu erweitern und zu definieren. Darüber hinaus zielen die Bohrungen darauf ab, die bohrbereiten Ziele an anderen Stellen des 386 Quadratkilometer großen Grundstücks voranzutreiben.



Abbildung 3: Übersichtskarte der nördlichen Ausdehnung des Intrusionskomplexes Clear Creek. Gelbe Sterne zeigen an, wo Gesteinsproben an der Oberfläche oder Bohrlochabschnitte >10 g/t Gold ergeben haben. Das Zielgebiet Saddle Zone ist durch Bohrungen noch weitgehend unerprobt und enthält die größte und stärkste Goldanomalie im Boden auf dem Grundstück.

Fazit: Der Querschnittszeichnung (Abbildung 2) der beiden Bohrungen 47 und 57 erzählt im Grunde die ganze Geschichte. Bohrung 57 wurde neben und unterhalb der Bohrung 47 abgeteuft. Genau unterhalb des Intervalls, in dem Bohrung 47 die höchsten Gehalte aufwies, hat auch Bohrung 57 sichtbares Gold getroffen. Für Sitka kann es kaum eine schönere Bestätigung dafür geben, dass das Unternehmen in der richtigen Struktur bohrt - vermutlich in einer der Intrusionen selbst, von der das Gold später in das umgebende Meta-Sediment gewandert ist. Das Auffinden der Intrusion, nach der der Lagerstättentyp im Yukon schließlich benannt ist, dürfte für den künftigen Bohrerfolg entscheidend sein, denn die Intrusionszonen sind hochgradiger und sie lassen sich strukturell verfolgen. Das lässt für das laufende Bohrprogramm noch viel erwarten.

