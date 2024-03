NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UPS nach dem jüngsten Analystentag von 180 auf 175 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Bereich Gesundheitslogistik sei positiv gewesen und die Margenziele hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Stephanie Moore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Annahmen zum Umsatzwachstum allerdings scheinen ihr zu optimistisch zu sein, insbesondere die Prognosen zum durchschnittlichen Tagesvolumen-Wachstum im Bereich US-Pakete./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 00:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 00:47 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9113121068

