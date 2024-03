Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Muster fehlender Primärmarkttransaktionen zu Wochenbeginn wiederholt sich sukzessive, so auch an diesem Montag, so die Analysten der Helaba.Die KfW habe am Dienstag erfolgreich eine 5-jährige Benchmark-Anleihe im Volumen von 5 Mrd. EUR begeben. Die Emission sei 3,8-fach überzeichnet gewesen, und der finale Spread habe sich gegenüber der Vorgabe um 2 BP auf MS+ 3 BP eingeengt. ...

