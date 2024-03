Frankfurt (www.fondscheck.de) - "Wir haben überwiegend Verkäufe, das sieht nach Gewinnmitnahmen aus", berichtet Matthias Präger von der Baader Bank, so die Deutsche Börse AG.Gerade bei deutschen Aktienfonds bestehe bei guten Umsätzen ein Verkaufsüberhang. "Es wird immer mal was abgegeben, aber aktuell ist es extremer als sonst". Auf den Verkaufslisten stünden zum Beispiel der cominvest Fondak (ISIN DE0008471012/ WKN 847101), der FT Frankfurt-Effekten (ISIN DE0008478058/ WKN 847805) und auch das Flaggschiff DWS Deutschland (ISIN DE0008490962/ WKN 849096). Seit Ende Oktober hätten die drei Fonds jeweils rund 20 Prozent an Wert gewonnen, damit aber schlechter als der deutsche Sammelindex HDAX abgeschnitten. ...

