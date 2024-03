Der Smartphone-Hersteller Xiaomi hat sein erstes Elektroauto in China auf den Markt gebracht. Die E-Limousine SU7 kann ab sofort für 215.900 Yuan bestellt werden - und ist damit günstiger als das Tesla Model 3 in China. Vorgestellt hatte Xiaomi den SU7 rund um den Jahreswechsel, die technischen Daten sind also seit Januar bekannt. Das Wichtigste in Kürze: Die rund fünf Meter lange Limousine wird wahlweise mit einem 220-kW-Heckantrieb oder einem ...

