Genf, den 28. März 2024 - Die One Square Advisory Services S.à.r.l hat in ihrer Funktion als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der 5 % HPI AG Wandelanleihe 2011/2024, ISIN DE000A1MA6Z2, WKN A1MA6Z, gegenüber der Gesellschaft erklärt, die am 31. März 2024 fällige Rückzahlung nebst bis dahin aufgelaufene Stückzinsen bis zum 15. Mai 2024 zu stunden.



Hintergrund ist, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, den am 31. März 2024 aus der Wandelanleihe fälligen Verpflichtungen nachzukommen und zur Vermeidung der Insolvenz, u.a. den gemeinsamen Vertreter um Zustimmung gebeten hat, einer Laufzeitverlängerung um 18 Monate sowie der Kapitalisierung der Zinsen zuzustimmen.



Auf Basis der bisher vorliegenden Informationen sieht sich der gemeinsame Vertreter jedoch nicht in der Lage, den Vorschlägen der Gesellschaft zuzustimmen und hat daher zunächst die Stundung der am 31. März 2024 fälligen Rückzahlung nebst Zinsen bis zum 15. Mai 2024 erklärt.



Damit soll zum einen die drohende Insolvenz abgewendet werden und zum anderen die Gesellschaft die Gelegenheit erhalten, dem gemeinsamen Vertreter alle für eine Entscheidung notwendigen Unterlagen aufzubereiten und vorzulegen.





