Mainz (ots) -Hintergründiger Wirtschaftspodcast mit Anna Planken und David Ahlf / Ab 17. April 2024 immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibtWirtschaft betrifft alle. Aber was passiert hinter den Kulissen? Der neue ARD-Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" geht gesellschaftlich relevante Wirtschaftsthemen neu an und trägt zum besseren Verständnis bei. Die Hosts Anna Planken und David Ahlf beleuchten zum Beispiel die Zukunft der Mobilität, die Geheimnisse und Tricks der Online-Händler oder die Risiken der Energiewende. Sie stellen jede Woche ein Thema in den Fokus der 20- bis 25-minütigen Sendungen. Hintergründig, spannend erzählt und immer nah dran an der Lebenswirklichkeit der Hörer:innen. ARD-Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" immer mittwochs in der ARD-Audiothek, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.Wirtschaftspodcast zu angesagten Themen mit überraschenden Perspektiven"Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft." ist ein monothematischer Podcast mit den Hosts Anna Planken, bekannt aus den Sendungen "ARD-Morgenmagazin" und "Plusminus"; und David Ahlf, der den hr-Podcast "Studio Komplex" mit hostete. Beide bringen ihre Wirtschaftskompetenz ein, sie erkennen interessante Fragestellungen hinter den Themen und wissen sie alltagsnah zu beleuchten. Spannend und verständlich erklären sie auch komplexe Zusammenhänge. Die einzelnen Episoden folgen einem klar erkennbaren dramaturgischen Konzept mit spannenden Wendepunkten zu Themen, die sich in erster Linie an wirtschaftsinteressierte Abonnent:innen richten.ARD-Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft"Der ARD-Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist ein Gemeinschaftsprodukt von SWR, BR, HR und WDR. Der Podcast baut auf den aufwendigen Recherchen der TV-Sendung "Plusminus" auf. Neue Folgen kommen jeden Mittwoch ab 17. Juli 2024 in die ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.