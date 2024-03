Mainz (ots) -Im "aktuellen sportstudio" steht am Samstag, 30. März 2024, der Bundesliga-Klassiker Bayern München - Borussia Dortmund im Fokus. Die ersten frei empfangbaren Bilder vom Samstagabendspiel sind online schon ab 22.30 Uhr in der ZDFmediathek zu sehen: Im ZDF geht "das aktuelle sportstudio" um 23.00 Uhr auf Sendung. Moderator Sven Voss begrüßt als Gast im Studio Fußballprofi Robin Gosens, 20-facher deutscher Nationalspieler und seit August bei Union Berlin im Einsatz. Nach dem Samstagabendspiel ist zudem Bayern Münchens neuer Sportvorstand Max Eberl im Interview bei Boris Büchler.Robin Gosens spielt am Samstagnachmittag mit Union Berlin bei Eintracht Frankfurt. Im Gespräch mit Sven Voss abends im "aktuellen sportstudio" geht es um die aktuelle Saison seines Teams, aber auch um die Heim-EM, die zurückliegenden beiden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft und um die Frage, ob er den Sprung zurück in den EM-Kader schaffen kann.Im Bundesliga-Klassiker am 27. Spieltag stehen sich Bayern und der BVB diesmal als Tabellenzweiter und Tabellenvierter gegenüber. Für Max Eberl, seit dem 1. März 2024 neuer Sportvorstand bei Bayern München, ist es das erste Aufeinandertreffen der langjährigen Rivalen, das er in seiner neuen Funktion miterlebt.Für das "aktuelle sportstudio" werden Untertitel angeboten.KontaktBei Fragen zum "aktuellen sportstudio" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine "sportstudio"-Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Hier finden Sie "das aktuelle sportstudio" (https://www.zdf.de/sport/das-aktuelle-sportstudio) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5746129