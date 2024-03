SIAULIAI (dpa-AFX) - Litauens Verteidigungsminister Laurynas Kasciunas hat neue Funktionen für seine Stellvertreter festgelegt und Vizeminister Renius Pleskys die Verantwortung für die Aufnahme der deutschen Brigade übertragen. Dies sagte Kasciunas litauischen Medienberichten zufolge am Donnerstag in Siauliai. Der 57-jährige Pleskys war zuvor im Ministerium für die Entwicklung der militärischen Infrastruktur in Litauen verantwortlich, wo künftig eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein soll.

Deutschland will einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Verband nach Litauen verlegen. Die Brigade soll einem Ende 2023 unterzeichneten Fahrplan zufolge bis 2027 kampffähig sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5000 Bundeswehrangehörigen, die ihre Familien mitbringen können. Die ersten Soldaten sollen im April in dem baltischen EU- und Nato-Land eintreffen.

Kasciunas war am Montag zum neuen Verteidigungsminister ernannt worden. Der bisherige Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit und Verteidigung im litauischen Parlament übernahm das Amt von Arvydas Anusauskas, der Mitte März wegen Unstimmigkeiten mit Regierungschefin Ingrida Simonyte zurückgetreten war./awe/DP/ngu