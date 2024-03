Der langjährige Ex-Chef von Steinhoff International, Markus Jooste, wurde in Südafrika tot aufgefunden - mit einer Schusswunde im Kopf. Der 63-Jährige sei noch in ein Krankenhaus in Südafrika eingeliefert worden. Die Nationale Strafverfolgungsbehörde bestätigte seinen Tod ebenso wie die Polizei. Gegen Jooste lag ein Haftbefehl aus Deutschland vor. Tags zuvor hatte die FSCA, die südafrikanische Finanzaufsicht ...

