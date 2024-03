Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche wurden keine Emissionen platziert, daher schauen wir auf die Performance des Covered Bond Marktes seit Jahresbeginn, so die Analysten der Helaba.Diese sei von vielen Marktteilnehmern in derartiger Form nicht erwartet worden. Die Flut an Neuemissionen sei von den Akteueren mit großer Dynamik aufgenommen worden und ein Großteil der Anleihen habe eine zweistellige Spread-Performance erzielen können. Ein weiteres Thema sei die gestiegene Attraktivität von Anleihen außerhalb der Kern-Eurozone für Käufer gewesen. Es scheine das Vertrauen und die Hoffnung zu wachsen, dass die Eurozone angesichts der globalen Konflikte, nicht zuletzt vor der eigenen Haustür, geschlossen und gemeinsam auf die Herausforderungen reagieren könne. ...

