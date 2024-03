Sam Bankman-Fried, Mitgründer und Ex-CEO der spektakulär gescheiterten Kryptobörse FTX, wurde von einem New Yorker Gericht bereits im November 2023 in allen sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter schwere Straftaten wie Betrug und Geldwäsche. Am Donnerstag hat Richter Lewis Kaplan auch das Strafmaß verkündet.Bankman-Fried muss demnach 25 Jahre im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von 40 bis 50 Jahren für den "wahrscheinlich größten Betrug des letzten Jahrzehnts" mit ...

