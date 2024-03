Krypto News: Dogecoin-Kurs hebt ab - Folgt jetzt DOGE20 Kursexplosion?

Während der Bitcoin-Kurs im Bereich um 70.000 Dollar konsolidiert, tut sich am digitalen Währungsmarkt viel. Gewinne im zweistelligen Prozentbereich stehen bei verschiedenen Top 100 Coins inzwischen fast schon an der Tagesordnung und dabei sind vor allem Meme Coins häufig unter den größten Gewinnern. Auch heute ist Dogecoin unter den Top Gainern dabei, während der Nachfolger, $DOGE20 schon kurz vor einer Kursexploison stehen könnte. Anleger haben hier nicht mehr lange Zeit, um sich entsprechend zu positionieren, um von einer möglichen Rallye zu profitieren.

Dogecoin-Kurs steigt um 40 %

Egal ob Shiba Inu, FLOKI, WIF, PEPE oder BONK. Meme Coins waren unter den 100 größten Kryptowährungen in den letzten Wochen immer wieder unter den Top Gainern und mit Dogecoin ist auch der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Allein in der letzten Woche ist der Kurs um 40 % gestiegen.

(Dogecoin-Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Auch wenn es lange nicht danach ausgesehen hat, scheint es nun tatsächlich möglich zu sein, dass auch DOGE in diesem Bullrun ein neues Allzeithoch erreicht. Die Chancen, dass Elon Musk den Meme Coin auf X als Zahlungsmittel integrieren wird, stehen gut und die technische Analyse lässt auch darauf schließen, dass es von hier aus noch weiter bergauf gehen kann.

Im letzten Monat ist der DOGE-Kurs um über 100 % gestiegen und derzeit sieht es stark danach aus, als wären von hier aus auch noch weitere Gewinne möglich. Die ganz großen Kurssprünge von tausenden Prozent sollten Anleger hier aber nicht mehr erwarten, da die Marktkapitalisierung mit 30 Milliarden Dollar dafür schon zu hoch ist. Deshalb setzen auch immer mehr Anleger auf den neuen $DOGE20, der noch deutlich höheres Gewinnpotenzial liefert und bei dem die Nachfrage derzeit explodiert.

Höhere Gewinne mit Dogecoin20?

Bei Dogecoin20 handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der an DOGE angelehnt ist, aber eher eine Art "2.0-Version" darstellt, da $DOGE20 dem Original in einigen wichtigen Punkten überlegen ist. Zum einen ist das Tokenangebot bei $DOGE20 begrenzt und nicht inflationär aufgebaut, zum anderen basiert der Coin auf Ethereum und punktet dadurch mit den Vorteilen, die mit der Blockchain einhergehen. Das Konzept hat Anleger von Anfang an überzeugt, sodass innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von 10 Millionen Dollar verkauft wurden.

(Dogecoin20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

$DOGE20 ist als ERC-20-Token mit einer Staking-Funktion ausgestattet, wobei die APY (jährliche Rendite) dynamisch berechnet wird und mit der Größe des Staking Pools variiert. Das bedeutet, dass vor allem frühe Käufer hohe Staking-Renditen erzielen können, was dazu geführt hat, dass bereits 31 Milliarden Token in den Staking Pool eingebracht wurden.

Da diese Token nicht sofort wieder verkauft werden können und die Nachfrage von Anfang an so hoch ist, gehen Analysten davon aus, dass der $DOGE20-Kurs nach dem Launch in 22 Tagen explodieren könnte, wobei in bullishen Prognosen von einem Anstieg um das 50-fache gesprochen wird. Bis zur Markteinführung in etwas mehr als drei Wochen haben Anleger noch die Gelegenheit, ihre Token im Presale zum Fixpreis zu kaufen.

