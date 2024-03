EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Personalie

Corporate News DEAG mit sehr guter organischer Geschäftsentwicklung 2023 voll auf Kurs - Detlef Kornett wird alleiniger CEO der DEAG Umsatz bei rd. 313 Mio. Euro und um Einmaleffekte bereinigtes EBITDA bei rd. 31 Mio. Euro

Jahresziele 2023 deutlich erreicht und positiver Ausblick für 2024

Sehr starkes Ticketing mit über 10 Mio. verkauften Tickets

Buy & Build erfolgreich fortgeführt und zukünftig weiter wichtiges Element der Wachstumsstrategie

Detlef Kornett ab April 2024 alleiniger CEO - DEAG-Gründer Prof. Peter L. H. Schwenkow wird Unternehmen weiter beraten und bleibt Aktionär Berlin, 28. März 2024 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") hat ein starkes Geschäftsjahr 2023 verzeichnet und sich - wie angekündigt - auf einem hohen Nach-Corona Umsatzniveau von mehr als 300 Mio. Euro etabliert. Die Geschäftsentwicklung ist dabei geprägt von anhaltend hoher Profitabilität vergleichbar auf Vorjahresniveau. Der positive Geschäftsverlauf wurde organisch und ohne nennenswerte Nachholeffekte infolge der Corona-Pandemie wie noch im Vorjahr erzielt. Treiber dieser Entwicklung waren vor allem ein starkes Ticketing-Geschäft mit einem steigenden Anteil an wiederkehrenden, planbaren Erlösen sowie der Ausbau DEAG-eigener Veranstaltungsformate und die erfolgreiche Umsetzung der Buy- & Build-Strategie. Nach vorläufigen Zahlen lag der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 bei rd. 313 Mio. Euro, nach 324,8 Mio. Euro im Vorjahr und 185,2 Mio. Euro im Vor-Corona-Jahr 2019. Der Konzernumsatz vor Konsolidierung belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf rd. 334 Mio. Euro nach rd. 352 Mio. Euro im Vorjahr und rd. 197 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019. Das um Einmalaufwendungen bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, lag bei rd. 31 Mio. Euro. Die Einmalaufwendungen in Höhe von rd. 5 Mio. Euro setzen sich zusammen aus Aufwendungen für das Ende 2023 ausgelaufene EBITDA-Bonusprogramm für Führungskräfte und Mitarbeiter der DEAG, bestimmte Aufwendungen für die erfolgreiche Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2023/2026, einzelnen Posten für die Vorbereitung des geplanten Re-Listings sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des DEAG-Vorstands. Im Vorjahr lag das EBITDA ebenfalls bei rd. 31 Mio. Euro und 2019 bei 14,1 Mio. Euro. Die Finanzkennzahlen 2022 waren noch von Nachholeffekten der Corona-Pandemie sowie Fördermitteln aus Corona-Hilfsprogrammen geprägt. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2024 erwartet die DEAG eine weiterhin positive Umsatzentwicklung, die prozentual über den Prognosen für den globalen Live-Entertainment-Markt liegen soll und eine überproportionale Verbesserung des EBITDA. Im vierten Quartal 2023 erzielte die DEAG einen Umsatz von rd. 100 Mio. Euro und ein EBITDA von rd. 13 Mio. Euro, nach rd. 90 Mio. Euro bzw. rd. 11,0 Mio. Euro im Jahr zuvor. Die gute Entwicklung im vierten Quartal wurde insbesondere durch ein starkes Ticketing- und Weihnachtsgeschäft sowie erfolgreiche Eigen-Produktionen getragen. Auch das Service-Geschäft, das verschiedene Dienstleistungen wie Produktionsaufbau, Security oder Catering umfasst, hat sich als Ergänzung der Wertschöpfungskette im Live Entertainment sehr gut entwickelt. Mittlerweile erzielt die DEAG rund die Hälfte ihres Konzernumsatzes mit DEAG-eigenen Veranstaltungsformaten, für die ein Großteil der Tickets über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen myticket .de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie verkauft wird. 2023 hat die DEAG ihr prognostiziertes Ziel von über 10 Mio. verkauften Tickets erreicht, nach 9 Mio. im Jahr 2022. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwartet die DEAG einen Anstieg der verkauften Tickets auf etwa 11,5 Mio. Das Ticketing ist einer der Wachstumstreiber der DEAG und leistet bereits heute einen erheblichen Beitrag zum Gesamtergebnis bei steigender Profitabilität. Die DEAG hat in der Berichtsperiode ihre Buy- & Build-Strategie erfolgreich fortgesetzt und die Anteile an ihrer Tochtergesellschaft I-Motion von 50,1 % auf 100 % erhöht. Ziel der DEAG im Rahmen dieser Strategie ist es, nach erfolgreicher Geschäftsentwicklung ihrer Beteiligungen Minderheitenanteile konsequent zu reduzieren. Darüber hinaus hat die DEAG ihren internationalen Expansionskurs fortgeführt und ist in den spanischen Rock/Pop-Markt eingetreten. Zudem hat die DEAG ihre gute Marktposition in Großbritannien durch die Eröffnung eines neuen Standorts in Wales weiter gestärkt. Ferner stellt sich die DEAG im Vorstand neu auf: Der Unternehmensgründer und CEO der DEAG, Prof. Peter L.H. Schwenkow, hat dem Aufsichtsrat der DEAG mitgeteilt, dass er sein Amt als Vorsitzender des Vorstands zum 31. März 2024 beendet. Nach 46 Jahren als CEO übergibt Prof. Schwenkow damit planmäßig mit Vollendung seines 70. Geburtstages die Führungsrolle im Konzern an Detlef Kornett. Der bisherige Co-CEO und langjährige DEAG-Vorstand wird das Unternehmen dann als alleiniger CEO mit dem bestehenden eingespielten Vorstandsteam führen. Peter Schwenkow wird der Gesellschaft ab dem 01. April 2024 als "Founder & Senior Advisor" zur Verfügung stehen und der DEAG auch als Aktionär verbunden bleiben. Mit Detlef Kornett (CEO), Christian Diekmann (COO), Moritz Schwenkow (CTTO) und David Reinecke (CFO) verfügt die DEAG über einen erfahrenen Vorstand, der auch nach dem Ausscheiden Peter Schwenkows aus dem Gremium auf die Expertise und das Netzwerk von Prof. Schwenkow als Berater zurückgreifen kann. Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO und Gründer der DEAG: "Wir sind mit unserer Entwicklung 2023 abermals sehr zufrieden. Die DEAG ist in den vergangenen zwei Jahren in eine neue Dimension gewachsen und wird in einem spannenden und attraktiven Markt ihren erfolgreichen Weg weiter fortsetzen. Ich bin stolz, die Entwicklung auch in den kommenden Jahren als relevanter Aktionär und Berater weiter begleiten zu können. Der Kapitän verlässt die Brücke, aber nicht das Schiff!" Detlef Kornett, künftiger CEO der DEAG: "Wir wachsen organisch und mit unserer Buy- & Build-Strategie, deren Erfolg wir in den vergangenen Jahren bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Einen dynamischen Treiber unseres Wachstums bildet unser Ticketing. Über unsere starken Plattformen verkaufen wir eine stetig steigende Zahl von Tickets und erwirtschaften hohe Margen. Entsprechend sind weiteres Umsatzwachstum und hohe Profitabilität unsere erklärten Ziele." Die DEAG plant die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts für das Jahr 2023 am 08. April 2024. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ( DEAG ), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 22 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und Spanien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events. 1978 in Berlin gegründet, gehören heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions, das Ticketing und Entertainment-Services zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live-Entertainment für alle Generationen sowie Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für DEAG-eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe myticket .de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie .



