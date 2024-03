Auf Wolken schweben. Nichts Geringeres verspricht der Schweizer Schuhhersteller On Holding seit seiner Gründung im Jahr 2010. Die Fangemeinde wächst seitdem rasant. Allein im abgelaufenen Jahr wuchs der Umsatz um rd. 47% auf 1,8 Mrd. CHF. Bekannt sind die Treter vor allem für ihre Dämpfung und Stabilität, weshalb sich die Schweizer lange Zeit auf Lauf- bzw. Sportschuhe konzentriert haben. Mittlerweile geht der Trend bei Sneakern jedoch dazu hin, Performanceaspekte mit Lifestyleeigenschaften zu kombinieren, weshalb On zunehmend alltagstaugliche Premiumprodukte entwickelt. Neben Lauf- und Freizeitschuhen bietet der Konzern zunehmend auch Sportbekleidung an. Durch die sukzessive Produkterweiterung hat sich der adressierbare ...

