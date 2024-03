Der Platinpreis findet sich aktuell, am Donnerstag gegen 9 Uhr, bei 898 US-Dollar und verzeichnet damit in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 0.84 %. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs zeigt die Woche mit einer leichten positiven Veränderung von 0.23 %, dass das Interesse an Platin weiterhin besteht. In einem globalen Finanzumfeld, das von Unsicherheit geprägt ist, nehmen viele Anleger Platin als eine Investitionsmöglichkeit wahr. Im Folgenden werden wir die neuesten Entwicklungen auf dem Platinmarkt analysieren und die Auswirkungen wichtiger ...

