DJ Lufthansa-Bodenpersonal bekommt bis zu 18 Prozent mehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der am Mittwoch erzielten Tarifeinigung bei der Lufthansa hat die Gewerkschaft Verdi beträchtliche Gehaltserhöhungen für das Bodenpersonal herausgeholt. Für die rund 25.000 Beschäftigten gibt es demnach eine zweistellige Gehaltserhöhung von bis zu 18 Prozent in zwei Schritten auf zwei Jahre, wie Verdi mitteilte. Die zuständige Verdi-Tarifkommission habe dem Kompromiss zugestimmt und empfiehlt den Verdi-Mitgliedern eine Annahme.

Im Einzelnen sollen die Gehälter rückwirkend zum 1.Januar 2024 um 7 Prozent steigen, mindestens jedoch um 280 Euro. Zum 1. März 2025 erhalten alle Beschäftigten einen Sockelbetrag von 150 Euro. Die gesteigerten Vergütungen werden dann nochmals um weitere 2 Prozent erhöht. Der Urlaubsgeld-Zuschlag wird um 150 Euro erhöht.

Darüber hinaus erhalten alle Beschäftigten eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro. Sie wird in zwei Tranchen ausgezahlt: 2.000 Euro sofort und 1.000 Euro mit dem Novembergehalt in diesem Jahr.

Zudem wird eine monatliche Schichtzulage in Höhe von 3,6 Prozent vom Grundgehalt, die es vor 2005 für die Bodenbeschäftigten der Lufthansa gab, wieder eingeführt.

Verdi will jetzt eine Mitgliederbefragung durchführen, die abschließend über Annahme oder Ablehnung des Ergebnisses entscheiden wird. Die Mitgliederbefragung läuft bis Mitte April.

