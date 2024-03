Angeblich steht Apple kurz vor der Einführung eines Geräts, mit dem sich noch verpackte iPhones aktualisieren lassen. So sollen nur Geräte mit aktuellster Software in die Hände der Kund:innen gelangen. iPhone-Käufer:innen kennen es: Noch vor der Übernahme der Daten des alten iPhones wird in aller Regel ein Update der iOS-Software auf die aktuellste Version fällig. Je nach deren Größe kann der Vorgang eine ganze Weile dauern. Und er schmälert natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...