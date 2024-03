wO Börsenlounge: Tesla | Reddit | Scor - Deutsche Bank schickt DHL ans DAX-Ende

Seit 2017 stand die DHL-Aktie bei den Experten der Deutschen Bank auf "Kaufen". Damit ist es jetzt vorbei. Das neue Votum lautet "Halten". Was ist passiert? Wir schauen auf die Tops & Flops des ersten Quartals! Das erste Quartal ist so gut wie vorbei. Der DAX hat von Januar bis Ende März etwas mehr als zehn Prozent zugelegt. Die unangefochtene Nummer 1 im deutschen Leitindex war die Aktie von Rheinmetall. Sie hat im gleichen Zeitraum um fast 80 Prozent zugelegt. Welche Tops & Flops des ersten Quartals sind etwas für das Depot? Der S&P hat ebenfalls ein sehr gutes erstes Quartal abgeliefert. Hinter Super Micro Computer und Nvidia gibt es aber auch noch andere US-Perlen, die nichts mit KI am …

