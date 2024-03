Crown Bioscience ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO) und ein Unternehmen von JSR Life Sciences, wird auf der Tagung der American Association for Cancer Research (AACR) 2024 bedeutende Beiträge zur präklinischen und translationalen Onkologieforschung vorstellen. Das Unternehmen wird seine neuesten Forschungsergebnisse in zehn Postern vorstellen, die ein breites Spektrum an Daten aus dem Forschungs- und Entwicklungsprogramm des Unternehmens abdecken.

Die präsentierten Daten decken eine Reihe innovativer Techniken in der Onkologie und der immunonkologischen Arzneimittelforschung und -entwicklung ab. Zu den auf dem AACR vorgestellten Postern gehören:

Die eingehende Charakterisierung von PDX-Modellen (Patient-Derived Xenograft) der akuten myeloischen Leukämie mit Hotspot-Genmutationen für die therapeutische Bewertung.

Die Entwicklung einer integrierten Pipeline für immunonkologische Arzneimitteltests unter Verwendung von patienteneigenen Tumororganoiden mit einer rekonstituierten Tumormikroumgebung und frischen Ex-Vivo -Patientengewebekulturen mit dem Ziel, die therapeutische Bewertung und die Effizienz der Arzneimittelentwicklung mit translationalen patienteneigenen Systemen zu verbessern.

unter Verwendung von patienteneigenen Tumororganoiden mit einer rekonstituierten Tumormikroumgebung und frischen -Patientengewebekulturen mit dem Ziel, die therapeutische Bewertung und die Effizienz der Arzneimittelentwicklung mit translationalen patienteneigenen Systemen zu verbessern. Der Einsatz von Large Panel Organoid Drug Testing in Kombination mit Biomarker-Analyse soll Einblicke in die Wirkmechanismen liefern und die Effizienz der Arzneimittelentwicklung steigern.

soll Einblicke in die Wirkmechanismen liefern und die Effizienz der Arzneimittelentwicklung steigern. Die Forschung zu KRAS- Inhibitoren und PARP-Inhibitor-induzierten resistenten PDX-Eierstockkrebsmodellen erweitert die Wissensbasis über Arzneimittelresistenzmuster bei Krebs und bewertet gleichzeitig innovative therapeutische Ansätze zur Bekämpfung mutierter Tumoren, einschließlich Kombinationstherapien.

und erweitert die Wissensbasis über Arzneimittelresistenzmuster bei Krebs und bewertet gleichzeitig innovative therapeutische Ansätze zur Bekämpfung mutierter Tumoren, einschließlich Kombinationstherapien. SynAI eine adaptive, KI-gesteuerte Plattform für das In-Silico -Screening von Arzneimittelsynergien, optimiert die Erforschung von Wechselwirkungen zwischen Wirkstoffen in der frühen Phase der Entwicklung von Krebsmedikamenten.

eine adaptive, KI-gesteuerte Plattform für das -Screening von Arzneimittelsynergien, optimiert die Erforschung von Wechselwirkungen zwischen Wirkstoffen in der frühen Phase der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Magnetresonanz- und Biolumineszenz-Bildgebung zur Bewertung der Tumorlast in orthotopen Glioblastomen, die digitale Technologie mit der Krebsforschung verbindet, um eine neue Ära der Entwicklung von Therapiestrategien vorauszusagen.

Die Kurzfassungen aller zehn Posterpräsentationen sind auf einer speziellen Seite zu finden, Crown Bioscience AACR Posters 2024. Nach der Messe werden alle Poster zum Herunterladen zur Verfügung stehen.

Den Besuchern wird empfohlen, den Stand Nr. 1717 zu besuchen, um mehr über diese Studien zu erfahren und mit den Wissenschaftlern von Crown Bioscience zu sprechen, um einen tieferen Einblick in die angebotenen Plattformen und Dienstleistungen zur Förderung der Onkologieforschung zu erhalten.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, um die Entdeckung und Entwicklung von Krebsmedikamenten rasch voranzutreiben. Als exklusives präklinisches CRO, das Tumor-Organoide mit der etablierten Hubrecht Organoid Technology anbietet, verfügen wir über mehr als 600 Organoidmodelle für 22 Krebsindikationen. Darüber hinaus haben wir die weltweit größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung entwickelt. Unser Ziel ist es, unsere Kunden bei der Entwicklung neuer Therapien zu unterstützen, um sicherzustellen, dass Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten. Wir wurden 2006 gegründet und verfügen über 13 Einrichtungen in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crownbio.com

