NEW YORK (IT-Times) - Der US-amerikanische Spiele-Entwickler Take-Two Interactive Software hat eine Akquisition angekündigt und erwirbt in einer Millionen-Dollar-Transaktion Gearbox Entertainment. Take-Two Interactive Software Inc. (Nasdaq: TTWO, ISIN: US8740541094) gab heute bekannt, am 27. März 2024...

Den vollständigen Artikel lesen ...