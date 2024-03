Der Installationspartner von Tigo Energy, Laibach Solar, optimiert das Solarsystem am US-Hauptsitz von Tigo, um Verschattungsprobleme zu bewältigen und den Energiegewinn mit Reclaimed Energy zu maximieren.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), ein führender Anbieter intelligenter Softwarelösungen der Solar- und Energiebranche, gab heute die Installation und Inbetriebnahme einer Solaranlage auf dem Dach seines Hauptsitzes in Kalifornien bekannt. Das System wurde vom Tigo-Installationspartner Laibach Solar entworfen und aufgebaut und hat seit seiner Inbetriebnahme durchschnittlich 5 Reclaimed Energy erbracht. Laibach Solar ist ein mitarbeitergeführter Solarinstallateur in Nordkalifornien, der sich der Kombination hochwertiger Komponenten mit unschlagbaren Preisen verschrieben hat. Seit 2018 ist das Unternehmen ein geschätzter Installationspartner für Tigo. Die Installation trägt nun zum Wachstum der Solarnutzung in US-Unternehmen bei, die laut der Solar Energy Industries Association im Jahr 2022 ganze 14 des US-Solarmarkts ausmachte.

