LambdaTest hat eine Mitarbeiter-Ressourcengruppe namens The Phoenix Project ins Leben gerufen, um seine weiblichen Mitarbeiter zu unterstützen und zu stärken.

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte Unified Testing Plattform, gab den Start von The Phoenix Project bekannt, einer Employee Resource Group (ERG), die sich der Unterstützung und Förderung des Erfolgs seiner weiblichen Mitarbeiter widmet.

"LambdaTest ist bestrebt, ein vielfältiges, integratives und gerechtes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und ihr volles Potenzial ausschöpfen können", sagte Chandini Chopra, VP of People and Culture bei LambdaTest. "Das The Phoenix Project ist ein entscheidender Schritt zur Erreichung dieses Ziels, indem es eine Plattform für die berufliche Entwicklung, das Networking und die Betreuung vor allem unserer weiblichen Mitarbeiter bietet."

Das The Phoenix Project hat folgende Ziele:

Angebot von Workshops zur beruflichen Entwicklung, Networking-Möglichkeiten und Freistellungen für Frauen zur Teilnahme an ERG-Initiativen.

Bereitstellung von Mentorenprogrammen, die ältere weibliche Mitarbeiter mit Mentees zusammenbringen.

Förderung der Führungsqualitäten von Frauen innerhalb des Unternehmens.

Schaffen eines Gemeinschaftsgefühls für Frauen am Arbeitsplatz.

Führung und Organisation:

Das The Phoenix Project wird von einem ehrenamtlichen Lenkungsausschuss aus verschiedenen Abteilungen und Erfahrungsstufen geleitet. Der Ausschuss wird für die Festlegung der strategischen Ausrichtung, die Organisation von Veranstaltungen und Initiativen, die Kommunikation und die Zuweisung von Ressourcen verantwortlich sein.

Aktivitäten und Veranstaltungen:

Das The Phoenix Project bietet das ganze Jahr über eine Vielzahl von Aktivitäten an, darunter:

Workshops zur beruflichen Weiterbildung zu Themen, die für Frauen am Arbeitsplatz relevant sind.

Mentorenprogramme, um ältere weibliche Mitarbeiter mit Mentees zusammenzubringen.

Workshops zur Entwicklung von Fähigkeiten, um die berufliche Entwicklung von Frauen zu fördern.

Gemeinsame Veranstaltungen mit Organisationen, die Frauen unterstützen.

Kommunikation und Zusammenarbeit:

Das The Phoenix Project wird verschiedene Kommunikationskanäle nutzen, um die Mitglieder auf dem Laufenden zu halten. Dazu gehören ein vierteljährlicher Kalender, ein eigener Kanal auf der Kommunikationsplattform des Unternehmens, ein Newsletter und Informationstafeln.

Bewertung und Feedback:

LambdaTest ist bestrebt, die Effektivität des The Phoenix Project zu bewerten und seine Initiativen durch das Feedback von Mitgliedern, Führungskräften und Interessenvertretern kontinuierlich zu verbessern.

Vertraulichkeit und Sicherheit:

Das The Phoenix Project ist bestrebt, den Mitgliedern einen sicheren und vertraulichen Raum zu bieten, in dem sie Herausforderungen diskutieren und Ideen austauschen können.

Weitere Informationen über die DEI-Richtlinien von LambdaTest finden Sie unter https://www.lambdatest.com/resources/DEI-Policy.pdf

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

