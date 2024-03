NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor dem Osterwochenende haben die Aktienkurse in den USA nochmals leicht zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg am Donnerstag um 0,12 Prozent auf 39 807,37 Punkte. Zu einer Fortsetzung der Rekordjagd reichte es aber nicht mehr, dem Dow fehlten in der Spitze nur gut 20 Punkte zu einer weiteren Höchstmarke. Gleichwohl steht mit einer Quartalsbilanz von plus 5,6 Prozent ein ansehnlicher Jahresauftakt zu Buche. Am Karfreitag bleiben die Börsen geschlossen.

Aussagen des US-Notenbankdirektors Christopher Waller zur künftigen Zinspolitik bremsten lange Zeit die Kaufbereitschaft der Anleger. Dieser hatte betont, es bestehe keine Eile, die Zinssätze zu senken. Die jüngsten Wirtschaftsdaten rechtfertigen ihm zufolge einen Aufschub oder eine Reduzierung der für dieses Jahr erwarteten Zinssenkungen. Erst im späten Handel wagten sich die Anleger wieder ein wenig aus der Deckung.

Der marktbreite S&P 500 stieg im späten Handel auf ein weiteres Rekordhoch. Er schloss mit 0,11 Prozent im Plus bei 5254,35 Zählern. Der von Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 schloss 0,14 Prozent niedriger auf 18 254,69 Zählern./bek/he

