Umfassende Entwicklung aller Geschäftssegmente mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz und Gewinn

Finanzielle Highlights

Umsatz von 1.244,7 Mio. RMB, was einem Anstieg von 16,7 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Bruttogewinn des Unternehmens belief sich auf 420,7 Mio. RMB, was einem Anstieg von 12,5 im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum entspricht.

Der Jahresgewinn belief sich auf 263,9 Mio. RMB, was einem Anstieg von 11,6 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der bereinigte Nettogewinn betrug 274,0 Mio. RMB, was einem Anstieg von 6,3 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der unverwässerte und verwässerte Gewinn je Aktie betrug 14,60 RMB-Cents.

Flowing Cloud Technology Ltd ("Flowing Cloud" oder das "Unternehmen"); Aktiencode: 6610.HK) freut sich, die geprüften konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften (zusammen die "Gruppe") für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 (der "Berichtszeitraum") bekannt zu geben.

Im Jahr 2023, inmitten eines komplexen und volatilen externen Umfelds, hat die Gruppe die technologischen Trends der Branche und die epochalen Chancen fest im Blick und ist bestrebt, die Qualität unserer Inhaltsproduktion und unserer Dienstleistungen zu verbessern, unsere internen Managementmodelle zu optimieren und sich darauf zu konzentrieren, den Kunden szenarienübergreifende und umfassende AR/VR-Inhalte und -Dienstleistungen anzubieten. Während des Berichtszeitraums entwickelten sich alle Geschäftssegmente des Unternehmens umfassend, und die Finanzleistung wuchs weiter

AR/VR-Marketingdienstleistungen: hochwertige Lieferungen, unterstützt durch technologische Stärke, und das erste Mal, dass die Geschäftslandschaft nach Übersee geht.

Das Geschäft mit AR/VR-Marketingdienstleistungen war die Haupteinnahmequelle der Gruppe im Jahr 2023. Während des Berichtszeitraums hat die Gruppe weiterhin hochwertige AR/VR-Marketingdienstleistungen für Kunden erbracht. Die Umsatzerlöse aus dem inländischen Marketinggeschäft stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 9 auf 745,6 Mio. RMB, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Gruppe ihren Kunden umfassende AR/VR-Marketinglösungen mit höheren Konversionsraten und einer stärkeren Nutzerbindung durch die Bereitstellung hochwertigerer Inhalte und die Nutzung einer effizienten Plattform zur Erstellung von AR/VR-Inhalten angeboten hat. Darüber hinaus stieg die Zahl der erreichten Long-Tail-Medienanstalten von 4.378 im Jahr 2022 auf 4.780 im Jahr 2023, was einem Anstieg von 9,2 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Im Jahr 2023 hat die Gruppe auch erstmals AR/VR-Marketingdienstleistungen nach Übersee ausgeweitet und bietet Marketingdienstleistungen für Kunden in Übersee an, die auf einer ausgereiften Plattform zur Erstellung von AR/VR-Inhalten und zur Verteilung des Datenverkehrs basieren. Während des Berichtszeitraums erzielte die Gruppe im Übersee-Marketinggeschäft einen Umsatz von 99,6 Mio. RMB. Die Gruppe belieferte vier ausländische Werbeagenturen mit einer Reichweite von 374 Long-Tail-Medieninstitutionen in Übersee und machte damit den ersten Schritt zur erfolgreichen Einführung ihrer AR/VR-Marketingdienstleistungen in Übersee.

AR/VR-Inhalte: Aktive Erweiterung der Multi-Szenario-Anwendungen und Diversifizierung des Kundenstamms

Das AR/VR-Inhaltegeschäft der Gruppe verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatz von 334,0 Mio. RMB. Die Zahl der Geschäftskunden für AR/VR-Inhalte stieg von 58 im Jahr 2022 auf 75 im Jahr 2023. Die Zahl der von ihr durchgeführten AR/VR-Inhaltsprojekte stieg von 149 im Jahr 2022 auf 170 im Jahr 2023. Das Geschäftsentwicklungsteam hat im vergangenen Jahr aktiv Geschäftsressourcen und Inhaltsszenarien erweitert und damit die Kundenbasis der Gruppe weiter diversifiziert.

Die Gruppe konzentrierte sich auf die Entwicklung von Online-AR/VR-Inhalten und erstellte virtuelle Online-Inhalte und Plattformen für mehrere Kunden, darunter ein bekanntes chinesisches Internetunternehmen und ein großer chinesischer Telekommunikationsbetreiber. Darüber hinaus bemühte sich die Gruppe, neue Szenarien und Erfahrungen für Offline-AR/VR-Inhalte zu erforschen. Die Gruppe arbeitete mit einer staatlichen chinesischen Flughafengruppe zusammen, um eine "Digital Twin Airport Media Marketing Platform" für einen Stadtflughafen zu entwickeln. Auf diese Weise wurden das Niveau der digitalen Dienste und die betriebliche Effizienz des Flughafens verbessert. Darüber hinaus organisierte die Gruppe eine "VR Archäologie"-Ausstellung für einen AAAAA-Sehenswürdigkeitsort in der Provinz Sichuan, die Touristen die Möglichkeit bot, die Faszination der alten Zivilisation von Sichuan aus nächster Nähe zu erleben.

Während des Berichtszeitraums arbeitete die Gruppe auch eng mit der Regierung und Unternehmenskunden in den nachgelagerten Sektoren zusammen, um eine Reihe von Benchmark-Projekten für dieselben einzuführen. So hat die Gruppe beispielsweise ein Online-Tourismus-Ausstellungszentrum für ein internationales Tourismuszentrum in einer Stadt in der Provinz Fujian eingerichtet. Das Zentrum bietet Touristen neue Möglichkeiten, die landschaftlichen Schönheiten der Stadt zu erkunden, ihre Geschichte zu verstehen und an ihrer zukünftigen Entwicklung teilzuhaben. Für eine Stadt in der Provinz Zhejiang hat die Gruppe außerdem eine Metaverse City Exhibition Hall gebaut, die zum zentralen Ausstellungsgebäude geworden ist, um Investitionen in der Umgebung anzuziehen.

AR/VR SaaS-Dienst: Die neue Hardware-Plattform wird ständig weiterentwickelt und verbessert die Qualität der Lieferung kontinuierlich.

Basierend auf umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung von AR/VR-Inhalten und -Dienstleistungsprojekten hat die Gruppe eine standardisierte, vereinfachte Code- und benutzerfreundliche AR/VR-SaaS-Plattform entwickelt, die Erlebnisse wie AR/VR-Ausstellungen, AR/VR-Showcase, Live-Streaming und Marketing ermöglicht, mit dem Ziel, die Beteiligung und das Erlebnis der Endnutzer zu verbessern. Im Jahr 2023 verzeichnete das AR/VR SaaS-Dienstleistungsgeschäft der Gruppe einen Umsatz von 57,6 Mio. RMB, was einem deutlichen Anstieg von 31,7 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Gruppe entwickelt ihre SaaS-Plattform kontinuierlich weiter, optimiert den Entwicklungsprozess und verbessert die Lieferqualität. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Plattform als erste Wahl für mehr kleine und mittlere Entwickler von AR/VR-Inhalten zu fördern. Im Berichtszeitraum stieg die Zahl der bezahlten Nutzer unserer AR/VR SaaS-Plattform im Vergleich zum Vorjahr um 103 auf 9.283 und die Zahl der maßgeschneiderten AR/VR SaaS-Projekte auf 402, was einem Anstieg von 26 gegenüber 2022 entspricht.

Erschließung neuer Geschäftsfelder: erstmalige Ausweitung der Dienste für KI digitale Zeichen und Entwicklung neuer C-End-Inhalte

Die Gruppe erkundet kontinuierlich neue Entwicklungsrichtungen und nutzt KI- und Branchentrends, um neue Wachstumspunkte für ihr Geschäft zu schaffen. Im Jahr 2023 erkannte die Gruppe die große Nachfrage der Verbraucher nach C-End-Inhalten und wagte sich zum ersten Mal an die Entwicklung und den Betrieb digitaler Figuren und sicherte sich eine führende Position in diesem aufstrebenden Bereich.

Während des Berichtszeitraums hat die Gruppe nicht nur erfolgreich populäre digitale Charaktere wie Li Hao Duck und Mo Xiaoyu geschaffen, sondern auch eine umfassende Lösung für digitale Charaktere angeboten, die die Produktion, den Live-Betrieb und die kommerzielle Monetarisierung für Kunden aus verschiedenen Branchen umfasst, darunter ein berühmter AAAAA-Sehenswürdigkeitsort in China. Während des Berichtszeitraums hat die digitale Zeichenmatrix der Gruppe fast 5 Mio. Fans und über 20 Mio. Likes erreicht. Für die Zukunft plant die Gruppe, den Kommerzialisierungsprozess einzuleiten, indem sie sich die Fanökonomie zunutze macht, kommerzielle Partnerschaften eingeht, sich am Live-Streaming-E-Commerce beteiligt und andere Methoden erkundet.

Im Jahr 2023 expandiert die Gruppe auch in neue C-End-Inhaltsbereiche wie "XR Content". So hat sie beispielsweise Dutzende von Kurzdramen auf der WeChat-Miniprogramm-Plattform veröffentlicht. Der erste Schritt bei der Expansion in den Bereich "XR Drama Content" war das Kurzdrama-Geschäft, das dem Unternehmen wertvolle Branchenerfahrung einbrachte. Darüber hinaus hat die Gruppe mit einem strategischen Partner zusammengearbeitet, um die XR-Version eines Konzerts einer bekannten chinesischen Girlgroup zu ko-produzieren. In der Zukunft wird das Unternehmen weiterhin die Anwendung von Inhaltsangeboten für XR-Headsets erforschen, um den Endverbrauchern immersive Unterhaltungserlebnisse mit XR-Inhalten zu bieten.

Zukunftsaussichten

Im Jahr 2024 wird die starke Unterstützung der chinesischen Regierung für digitale Technologie und die digitale Industrie die Branche auf die "Überholspur" des Wachstums bringen. Die potenzielle Marktgröße der Branche wird sich weiter ausdehnen, und die Gruppe wird von der raschen Entwicklung der Technologie und der kontinuierlichen Verbesserung des Ökosystems der Branche profitieren und so die rasche Entwicklung neuer Qualitätsproduktionskräfte vorantreiben. Darüber hinaus wird die Einführung neuer Hardware-Plattformen die Nachfrage nach AR/VR-Inhalten stark ankurbeln, und die Verbesserung der Interaktion und des Seherlebnisses durch neue Geräte wird zu einem explosiven Wachstum der Nachfrage nach AR/VR-Inhalten und Marketing führen.

Die Gruppe wird sich weiterhin der Entwicklung von AR/VR-Inhalten und -Dienstleistungen als Hauptgeschäftszweig widmen. Während wir unser bestehendes Geschäft konsolidieren, werden wir neue Geschäftsfelder, neue Formate und neue Richtungen erkunden, um die Geschäftslandschaft des Unternehmens zu erweitern. Konkret wird es sein bestehendes Geschäft als Grundlage nutzen und weiter in verschiedene Industrieanwendungen expandieren; weiterhin von der durch Hardware-Upgrades gestiegenen Nachfrage nach Inhalten profitieren und eine Reihe von Qualitätsprojekten schaffen; die Entwicklungschancen neuer Technologien wie KI nutzen, um die zweite Wachstumskurve anzukurbeln; das Metaverse-Ökosystem weiter ausbauen und dem Unternehmen Investitionsrenditen bringen, von denen eine Vielzahl von vor- und nachgelagerten Unternehmen der Industriekette profitieren.

Über Flowing Cloud Technology Ltd

Flowing Cloud Technology Ltd wurde 2008 gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Forschung, Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen. Im Jahr 2015 begann das Unternehmen offiziell mit der Bereitstellung von AR/VR-Diensten für Unternehmen. Es bietet hochwertige AR/VR-Inhalte sowie umfassende AR/VR-Marketingdienste und -Erstellungsplattformen für Kunden. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von Kerntechnologien wie dem Metaverse, AR/VR, künstlicher Intelligenz und Big Data entwickelt. Am 18. Oktober 2022 wurde Flowing Cloud am Main Board der Hongkonger Börse notiert und als erste Aktie in Chinas Metaverse-Industrie gefeiert. Als Pionier, der tief in der Spitzentechnologie verwurzelt ist, bietet Flowing Cloud seinen Partnern durch seinen Innovationsgeist und seine Forschungskapazitäten fortschrittliche technologische Lösungen für einen hocheffizienten Betrieb, eine effektive Kostenkontrolle und eine allgemeine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Ihr Geschäft erstreckt sich über mehrere Wirtschaftssektoren, darunter Konsum, Finanzen, Industrie, Kulturtourismus und Bildung. Derzeit hat das Unternehmen enge Partnerschaften mit über hundert Unternehmen geschlossen, darunter Internetgiganten wie Baidu, JD.com, Ali, Tencent, Douyin und Kuaishou, um gemeinsam die Entwicklung der Metaverse-Industrie zu gestalten und zu fördern.

