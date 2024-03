Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - In bestechender Form befindet sich aktuell PayPal. Die Finanzdienstleister haben am Donnerstag weiter zugelegt und kamen auf ein Plus von 0,8 %. Die Notierungen sind damit über die Marke von 62 Euro gestiegen und weiterhin in einem starken Umfeld. Die schweren Zeiten nach der Präsentation der Quartalszahlen scheinen zunächst vorbei. PayPal hatte offenbart, dass die Gewinne 2024 ggb. 2023 nicht steigen würden. PayPal: [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...