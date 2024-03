Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten hat das kultige Kunstmuseum Yokohama Museum of Art seine Türen für Besucher aus aller Welt wieder geöffnet. Die Wiedereröffnung des Museums ebnet den Weg für eine neue und engere Zusammenarbeit mit internationalen Veranstaltungen in Yokohama. Dieser außergewöhnliche Veranstaltungsort bietet den idealen Rahmen für ein einzigartiges Treffen, das zum Teil vom Yokohama Convention Visitors Bureau (im Folgenden YCVB) unterstützt wird.

Das Yokohama Museum of Art

Das 1989 gegründete Yokohama Museum of Art sammelt über 14.000 Kunstwerke, die die vielen Facetten des Lebens in Yokohama widerspiegeln Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die Wiedereröffnung des Museums fällt mit der Yokohama Triennale zusammen, einer internationalen Ausstellung zeitgenössischer Künstler, die mit ihren dezentralen Exponaten die gesamte Metropole in ein Kunstmuseum verwandeln. Die 8. Yokohama Triennale findet vom 15. März bis 9. Juni 2024 statt, und das Yokohama Museum of Art ist ein zentraler Ausstellungsort.

Das Yokohama Museum of Art ist der zentrale Ausstellungsort der Triennale. Das YCVB plant, das Museum als führenden künstlerischen Ort in Yokohama zu präsentieren, indem es dort innovative Veranstaltungen durchführt. Die beeindruckende modernistische Architektur des Yokohama Museum of Art und die kühnen, offenen Galerien bieten den perfekten Rahmen für jede Veranstaltung.

YCVBs Katalog einzigartiger Veranstaltungsorte

Yokohama eignet sich besonders gut für MICE-Veranstaltungen (Meetings, Incentives, Konferenzen/Kongresse und Events/Ausstellungen) und verfügt über Veranstaltungsorte, die jede Zusammenkunft zu einem unvergleichlichen Erlebnis machen, das in Erinnerung bleibt. Von ikonischen Wahrzeichen, die für private Veranstaltungen gemietet werden können, bis hin zu versteckten Juwelen Yokohamas Veranstaltungsorte stehen ganz oben auf der Liste der Orte, die etwas Besonderes sind, die verzaubern und begeistern.

Ganz gleich, ob Sie eine außergewöhnliche Präsentation im Konica Minolta Planetaria Yokohama veranstalten, MICE-Teilnehmer im historischen Hotel New Grand willkommen heißen, Gäste mit der traditionellen japanischen Schönheit des Sankeien Garden verzaubern oder eine Hafenparty im The Wharf House Yamashita Koen veranstalten, das YCVB bietet für jede Veranstaltung den idealen Ort.

Über das Yokohama Convention Visitors Bureau

Das Yokohama Convention Visitors Bureau (YCVB) setzt sich für die Internationalisierung und Wiederbelebung der Region Yokohama ein, indem es die Ressourcen der Stadt Yokohama und der Präfektur Kanagawa nutzt. Ziel des YCVB ist es, diese moderne, leicht zugängliche Region als attraktives Reiseziel für Touristen und als idealen Ort für internationale Kongresse zu fördern.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ycvb/?viewAsMember=true

Facebook: https://www.facebook.com/DISCOVERYOKOHAMA.JAPAN

Instagram: https://www.instagram.com/yokohama_visitors_guide/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3s7Mt89lyvTZVl1x5_Mr_g

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240328650406/de/

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks Anfragen an:

Yokohama Convention Visitors Bureau

Akiko Hosono, Manager, Business Events Team

E-Mail: mice@ycvb.or.jp