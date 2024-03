Bernd (Gurupress.de) - Liebe Leser, liebe Leserinnen, hoch, höher, McKesson. Der Techaktien-Masterclass Dauerläufer McKesson hat in der zurückliegenden Handelswoche abermals ein neues Allzeithoch geschafft. Am vergangenen Freitag zeigte die Kurstafel 535 USD - fast 20% mehr als noch zu Jahresbeginn. Seit der ersten Erwähnung von McKesson in der Techaktien Masterclass beläuft sich inzwischen der Gewinn auf etwa 100% (inkl. Dividende) [...]

