Halbleiterentwickler Broadcom ist es mit seinen am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen augenscheinlich gelungen, die hohe Bewertung seiner Aktie zu rechtfertigen.Angetrieben von der Nachricht über eine Partnerschaft mit Apple zur Entwicklung leistungsfähiger Breitbandmodems für das iPhone, hier war Apple bislang vor allem von Qualcomm, Qorvo und Skyworks Solutions abhängig, die künftig als Zulieferer ersetzt werden sollen, konnte Broadcom schon vor den am Donnerstagabend präsentierten Quartalszahlen in Richtung seiner bisherigen Jahreshochs ansteigen. Damit blickten die Anteile des KI-Profiteurs mit einem Plus von über 60 Prozent seit dem Jahreswechsel auf ein weiteres, phänomenales …