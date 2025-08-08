Amazon FSx für NetApp ONTAP wird jetzt als externer Speicher für Amazon Elastic VMware Service unterstützt

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass Amazon FSx für NetApp ONTAP® ab sofort eine unterstützte externe Speicheroption für Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) auf Amazon Web Services (AWS) ist. Amazon EVS, jetzt überall verfügbar, ist ein neuer AWS-Service, der es Anwendern ermöglicht, VMware Cloud Foundation (VCF) direkt innerhalb ihrer Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) zusammen mit anderen Anwendungen auszuführen. Mit Amazon EVS können Unternehmen VMware-Arbeitslasten zügig auf AWS migrieren, um ihre VMware-Umgebungen nahtlos zu erweitern und zu expandieren und die unternehmerische Agilität und Transformation zu fördern.

Diese Integration mit Amazon EVS kombiniert die bewährten, sicheren Datenmanagement- und Sicherungsfunktionen von NetApp mit der Skalierbarkeit, Belastbarkeit und Performance von AWS. Kunden können dadurch ihre AWS-Migration einfacher und schneller durchführen, ohne die Plattformen oder Strukturen ihrer bestehenden Applikationen neu zu erstellen oder ihre Datenmanagement-Workflows zu ändern.

Die Migration geschäftskritischer Workloads in die Cloud kann Unternehmen bei der Transformation unterstützen, da veraltete Infrastrukturen beseitigt, Betriebskosten gesenkt und wichtige Geschäftsfristen eingehalten werden können. Sie benötigen allerdings eine effektive Datenstrategie, um neue Herausforderungen wie unerwartete Kosten, unübersichtliche IT-Umgebungen und fragmentierte Services zu vermeiden. Als einziger Anbieter von Enterprise-Storage-Lösungen mit einem nativ auf AWS aufgebauten Datenspeicherservice ist NetApp wie kein anderes Unternehmen dafür gerüstet, Kunden durch das Angebot von nativ auf AWS aufgebauten Enterprise-Storage-Lösungen bei der Beschleunigung moderner Workloads in der Cloud zu unterstützen. Kunden konnten nach der Einführung von Amazon FSx für NetApp ONTAP® ihre Kosten um 50 Prozent senken. Die Nutzung von FSx für ONTAP zur Migration und zum Management ihrer VMware-Umgebungen bietet Kunden die Möglichkeit, die intelligente Dateninfrastruktur zu nutzen, um die Migrationsplanung zu optimieren und die Gesamtbetriebskosten dank integrierter Datenmanagementfunktionen zu senken.

"Kunden, die Amazon EVS mit FSx für ONTAP nutzen, profitieren jetzt von der gleichen Dateneffizienz, dem gleichen Schutzniveau und der gleichen Automatisierung, auf die sie sich auch vor Ort verlassen", so Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager, Cloud Storage bei NetApp. "Durch unsere Zusammenarbeit mit AWS vereinfachen wir die Verlagerung kritischer Workloads in die Cloud und ihr Managment in großem Umfang."

Um Kunden beim Management anspruchsvoller Workloads in der Cloud besser unterstützen zu können, hat NetApp verschiedene Funktionen veröffentlicht, darunter:

Amazon FSx für NetApp ONTAP Unterstützung für Amazon EVS : Amazon EVS, die neue selbstverwaltete Cloud-Lösung für VMware von AWS, ist ab sofort verfügbar. FSx für NetApp ONTAP ist eine unterstützte Storage-Option. Amazon EVS automatisiert und vereinfacht Implementierungen und bietet eine sofort einsatzfähige VCF-Umgebung auf AWS. VMware-Administratoren können damit VMware-basierte virtuelle Maschinen mit derselben VCF-Software und denselben Tools, die sie bereits in ihrer lokalen Umgebung einsetzen, schnell nach AWS migrieren. Durch die Nutzung von FSx für ONTAP als externer Speicher für die Amazon EVS-Umgebung wird der Overhead reduziert, da erweiterte Datenverwaltungs- und -schutzfunktionen bereitgestellt, die Gesamtbetriebskosten gesenkt und die Cyber-Resilienz erhöht werden.

: Amazon EVS, die neue selbstverwaltete Cloud-Lösung für VMware von AWS, ist ab sofort verfügbar. FSx für NetApp ONTAP ist eine unterstützte Storage-Option. Amazon EVS automatisiert und vereinfacht Implementierungen und bietet eine sofort einsatzfähige VCF-Umgebung auf AWS. VMware-Administratoren können damit VMware-basierte virtuelle Maschinen mit derselben VCF-Software und denselben Tools, die sie bereits in ihrer lokalen Umgebung einsetzen, schnell nach AWS migrieren. Durch die Nutzung von FSx für ONTAP als externer Speicher für die Amazon EVS-Umgebung wird der Overhead reduziert, da erweiterte Datenverwaltungs- und -schutzfunktionen bereitgestellt, die Gesamtbetriebskosten gesenkt und die Cyber-Resilienz erhöht werden. Migrationsberatung für Amazon EVS-Workloads : Die Migrationsberatung von BlueXP Workload Factory für AWS unterstützt jetzt Amazon EVS-Workloads, was dazu beiträgt, die Migrationsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Kunden können jetzt die Erfassung von virtuellen Maschinen vor Ort, die Bereitstellung von FSx für ONTAP und die Platzierung von Datenspeichern in Amazon EVS automatisieren.

: Die Migrationsberatung von BlueXP Workload Factory für AWS unterstützt jetzt Amazon EVS-Workloads, was dazu beiträgt, die Migrationsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Kunden können jetzt die Erfassung von virtuellen Maschinen vor Ort, die Bereitstellung von FSx für ONTAP und die Platzierung von Datenspeichern in Amazon EVS automatisieren. Erweiterte VMware-Disaster-Recovery-Unterstützung in BlueXP : BlueXP Disaster Recovery für VMware lässt sich jetzt in Amazon EVS integrieren und nutzt FSx für ONTAP Storage als zuverlässiges Disaster-Recovery-Ziel. Zu den unterstützten Datenspeicheroptionen gehören NFS (dateibasiert) und VMFS (blockbasiert) via iSCSI-Protokoll, was vielseitige und effiziente Disaster-Recovery-Lösungen garantiert.

: BlueXP Disaster Recovery für VMware lässt sich jetzt in Amazon EVS integrieren und nutzt FSx für ONTAP Storage als zuverlässiges Disaster-Recovery-Ziel. Zu den unterstützten Datenspeicheroptionen gehören NFS (dateibasiert) und VMFS (blockbasiert) via iSCSI-Protokoll, was vielseitige und effiziente Disaster-Recovery-Lösungen garantiert. Verbesserte Schutzfunktionen gegen Ransomware: Um Kunden beim Schutz von Amazon EVS-Workloads noch besser zu unterstützen, wird der autonome Ransomware-Schutz ("Autonomous Ransomware Protection", ARP) von NetApp ONTAP für FSx für ONTAP verwendet, mit dem sich Ransomware-Ereignisse in Echtzeit erkennen lassen und entsprechend sofortl darauf reagiert werden kann. Außerdem wird FSx für ONTAP vom NetApp BlueXP Ransomware-Schutzservice unterstützt, sodass Kunden von einer umfassenden Orchestrierung ihrer Verteidigung gegen Ransomware-Ereignisse profitieren. Durch die Aktivierung dieser Funktionen zur nativen Unterstützung von Workloads in AWS lassen sich Kundendaten schützen und Ausfallzeiten minimieren, indem Ransomware proaktiv auf der Storage-Ebene in der Hybrid-Cloud erkannt wird.

Xtravirt, ein NetApp Preferred Partner und ein AWS Partner, ist der Meinung, dass die jüngsten Ankündigungen für Unternehmen, die VMware-Workloads in die öffentliche Cloud migrieren möchten, positive Auswirkungen haben werden. "Durch die Unterstützung von FSx für ONTAP auf Amazon EVS haben Kunden mehr Kontrolle über die Daten, die einige ihrer wichtigsten Workloads antreiben", so Robin Gardner, CCO bei Xtravirt. "Kunden werden auf die fortschrittlichen Datenmanagementfunktionen von NetApp zugreifen können, um den Overhead beim Management virtueller Umgebungen zu reduzieren und hybride Implementierungen effizienter und sicherer zu verwalten."

Es gibt kein System zur Erkennung oder zum Schutz vor Ransomware, das die Sicherheit vor einem Ransomware-Angriff zu 100 garantieren kann. Doch auch wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Angriff unentdeckt bleibt, stellt die NetApp Technologie eine wichtige zusätzliche Verteidigungsebene dar.

