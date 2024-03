Midea Group:

Hintergrund:

Die Midea Group, ein führender globaler Technologiekonzern, hat vor kurzem ihren Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) 2023 veröffentlicht, in dem ehrgeizige Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 festgelegt sind.

Dazu gehören das Erreichen von mehr als 500 Megawatt photovoltaischer Stromerzeugung, die Reduzierung der Treibhausgasemissionsintensität (Scope 1 und 2) um 0,040, die Zertifizierung von Energiemanagementsystemen für 50 Fabriken und die Erreichung einer 100-prozentigen CO2-Bilanz für die wichtigsten Kategorien von Smart Home-Geräten.

Dies steht im Einklang mit den Standards für den Bericht über nachhaltige Entwicklung der Global Report Standards der Global Reporting Initiative (GRI).

Der neue Bericht und die Kampagne konzentrieren sich auf vier Dimensionen: Den blauen Planeten schützen, eine harmonische Gemeinschaft aufbauen, "Große Innovationen zum Leben erwecken" und gemeinsam eine prosperierende Ökologie schaffen.

Die Kampagne:

Die ESG-Daten von Midea sind umfassend, aber sie einem breiteren Publikum zu vermitteln, kann komplex sein und läuft Gefahr, trocken zu klingen.

Für den allerersten ESG-Markenfilm wäre es ein Leichtes gewesen, den Konventionen zu folgen und eine Montage von Ozeanen, Regenwäldern und erneuerbaren Energien zu zeigen, die von einem prosaischen Voiceover begleitet wird, aber um zu überzeugen, war Unterhaltung der Schlüssel.

Vor diesem Hintergrund wurde ein narrativer Film erstellt, der die Geschichte eines Werksbesuchs mit den wichtigsten VIPs von Midea erzählt. Die nächste Generation.

Diese kreative Gegenüberstellung hebt Kinder als VIPs und zukünftige Nutznießer der ESG-Initiativen hervor. Ihre Charaktere strahlen eine Wärme, Einfachheit und einen Charme aus, den nur Kinder bieten können, und ermöglichen es der Marke, harte Fakten mit einer sanften Note zu vermitteln.

Der Film wurde am 28. März 2024 weltweit auf den Plattformen Linkedin, Facebook, X und Youtube veröffentlicht.

Mit ihrem unerschütterlichen Engagement für Nachhaltigkeit ist die Midea Group gut positioniert, um auch in Zukunft den Weg in eine grünere und nachhaltigere Zukunft zu weisen.

Zusätzliche Midea ESG-Fakten:

Derzeit verfügt Midea über 5 Global Lighthouse-Fabriken und 28 Fabriken, die den Titel einer grünen Fabrik auf nationaler Ebene tragen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen 190.000 Mitarbeitern ein mehrkanaliges Talententwicklungssystem und bietet regelmäßig kulturübergreifende Austauschaktivitäten an.

Zusätzlich hat das Unternehmen seine Pläne bekannt gegeben, 140 Millionen RMB in die Entwicklung des Bildungswesens in lokalen Gemeinden zu investieren.

Als global verantwortungsbewusster Bürger möchte die Midea Group die Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen unterstützen und ist der Organisation United Nations Global Compact beigetreten. Außerdem ist Midea Building Technology Teil der SBTi (Science-based Carbon Targets Initiative) geworden.

In Anerkennung ihres Engagements für Nachhaltigkeit wurde die Midea Group in der Forbes-Liste der World's Top Companies for Women 2023 aufgeführt.

