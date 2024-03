Nach einer Neubewertung der Absatzerwartungen durch Nio, einem führenden Unternehmen in der Produktion von Elektrofahrzeugen im Premiumsegment, haben sich die Aktien des chinesischen Automobilherstellers vorbörslich um mehr als 3% verringert. Grund dafür ist die revidierte Absatzprognose für das erste Quartal des Jahres 2024, die vor dem Hintergrund einer nachlassenden Nachfrage und eines intensiven Preiswettbewerbs in China nach unten korrigiert worden ist. Inzwischen erwartet das Unternehmen, rund 30.000 Fahrzeuge ausliefern zu können, eine deutliche Reduzierung im Vergleich zu den vormals prognostizierten 31.000 bis 33.000 Einheiten. Trotz einer steigenden Verkaufszahl in der dritten Märzwoche mit 3.000 verkauften Fahrzeugen, was einem Anstieg im Vergleich zur Vorwoche entspricht, konnte ein Rückgang im Februar mit nur 8.132 ausgelieferten Fahrzeugen verzeichnet werden - ein deutlicher Rückgang [...]

