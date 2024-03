SFC Energy Aktie - KAUFEN. Im letzten Jahr zählte die SFC Energy Aktie noch nicht zu den Favoriten des Platow Brief's. Und die damalige Kursentwicklung bestätigte die Position. Mittlerweile ist die Aktie zurückgekommen, dazu Rekordzahlen, nachhaltige Gewinnentwicklung und die Prognose für 2024 - ein neues Bild für die Profis vom Platow Brief. - Und hier die Aktie der SFC Energy (ISIN:DE0007568578) im Platow Brief genauer betrachtet: SFC will weiter zweistellig wachsen Bereits die im Februar vorgestellten Vorab-Zahlen von SFC Energy hatten es in sich. Der am Mittwoch (27.3.) vorgelegte Ausblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...